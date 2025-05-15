Кассация отклонила жалобу Крида на Мизулину, назвавшую его "главным скамером" РФ

Первый кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменений решение суда, отказавшего певцу Егору Криду (настоящее имя Егор Булаткин) в иске к "Лиге безопасного интернета" и ее главе Екатерине Мизулиной.
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