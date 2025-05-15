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Кассация отклонила жалобу Крида на Мизулину, назвавшую его "главным скамером" РФ

Кассация отклонила жалобу Крида на Мизулину, назвавшую его "главным скамером" РФ

Первый кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменений решение суда, отказавшего певцу Егору Криду (настоящее имя Егор Булаткин) в иске к "Лиге безопасного интернета" и ее главе Екатерине Мизулиной.

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