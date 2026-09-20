Секретная служба США арестовала мужчину у Белого дома

В субботу сотрудники Секретной службы США задержали мужчину вблизи Белого дома. Он потребовал встречи с президентом Трампом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- "Втягивают в войн...
- A Нагрузка на бюдже...
- Школьники заставл...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым