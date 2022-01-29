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Зачем в СССР решили скрестить КАМАЗ и Урал и что получилось?

Зачем в СССР решили скрестить КАМАЗ и Урал и что получилось?

В Советском Союзе при проектировании техники в первую очередь ставили надежность и неприхотливость. За качеством сборки достаточно внимательно следили, по этой причине многие грузовики прослужили не один десяток лет.

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