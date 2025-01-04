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Хачанов и Рублев пробились в финал турнира ATP в Гонконге в парном разряде

Хачанов и Рублев пробились в финал турнира ATP в Гонконге в парном разряде

Россияне Карен Хачанов и Андрей Рублев обыграли французских теннисистов Фабьена Ребуля и Садио Думбия со счетом 7:6 (7:3), 6:3 и вышли в финал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Гонконге в парном разряде.

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