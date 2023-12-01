Овчинский: Проект «Открой#Моспром» стал лауреатом профессиональной премии bema!

Один из ведущих московских проектов промышленного туризма «Открой#Моспром» получил третье место в номинации «Лучшая промышленная экскурсия» профессиональной премии индустрии событийного маркетинга и интегрированных коммуникаций bema!.
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