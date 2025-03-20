В США завершился успешный эксперимент с лазером мощностью, эквивалентной миллиону АЭС, — издание PRL Ирэн ОрлонскаяАмериканские ученые сделали значительный шаг в области технологий, создав лазерный импульс, мощность которого равна миллиону атомных электростанций.
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