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ЦСКА предлагал 5 млн евро в год «чистыми» Себальосу. Вингер «Боки» отказался, он хочет в «Наполи» (Фабрицио Романо)

«Наполи» сделал официальное предложение «Бока Хуниорс» в размере 10 млн долларов за Эксекиэля Себальоса, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

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