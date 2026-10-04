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Жак Вильнев о Ферстаппене и Хэмилтоне: «На 1-м ряду два мастера работы с шинами. Один болид быстр в поворотах, другой – на прямых»

Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев высказался о том, что пилоты « Ред Булл » и « Феррари » Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон начнут Гран-при Бахрейна в Малайзии с первого ряда.

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