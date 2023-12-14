В Красноярске Енисей обмелел из-за сильных морозов

В Красноярске Енисей обмелел из-за морозов. Уровень воды оказался ниже нормы на 124 сантиметра. По данным КрасКом, уровень воды в реке Енисей около острова Отдыха упал до 96 сантиметров, при норме 220 сантиметров.
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