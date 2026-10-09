Former Employees Are Sharing Company Secrets Now That They No Longer Work There, And These Are Fascinating

"If you were on live chat with customer care, I could see what you were typing before pressing send. I watched people work through grotesque statements, fraudulent lies, and their whole range of emotions in real time before deleting and typing 'ok.
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