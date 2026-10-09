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Former Employees Are Sharing Company Secrets Now That They No Longer Work There, And These Are Fascinating

Former Employees Are Sharing Company Secrets Now That They No Longer Work There, And These Are Fascinating

"If you were on live chat with customer care, I could see what you were typing before pressing send. I watched people work through grotesque statements, fraudulent lies, and their whole range of emotions in real time before deleting and typing 'ok.

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