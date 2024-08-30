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SHOT: Шац продаёт квартиру на Патриарших прудах в Москве за 100 млн рублей

SHOT: Шац продаёт квартиру на Патриарших прудах в Москве за 100 млн рублей

Telegram-канал Shot сообщил, что известный российский юморист и телеведущий Михаил Шац (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) пытается вывести из России еще 100 миллионов рублей, продав свое квартиру па Патриках .

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