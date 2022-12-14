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Ни для кого не секрет, что в победе в Великой Отечественной войне достаточно весомую роль сыграли партизаны

Ни для кого не секрет, что в победе в Великой Отечественной войне достаточно весомую роль сыграли партизаны

﻿﻿Не секрет, что партизаны сыграли значительную роль в победе в Великой Отечественной войне. Конечно, перед Второй мировой войной партизанские движения были.

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