Ни для кого не секрет, что в победе в Великой Отечественной войне достаточно весомую роль сыграли партизаны

Не секрет, что партизаны сыграли значительную роль в победе в Великой Отечественной войне. Конечно, перед Второй мировой войной партизанские движения были.
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