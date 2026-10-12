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Киевские школы могут перейти на дистанционное обучение из-за отсутствия воды

Киевские школы могут перейти на дистанционное обучение из-за отсутствия воды

На фоне регулярных атак киевские школы вынуждены приспосабливаться не только к длительным тревогам, но и к их последствиям.

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