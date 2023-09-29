Из Intel в AMD перешёл руководитель разработки ИИ-технологий для клиентских процессоров

Громкими прецедентами миграции ценных кадров между прямыми конкурентами на рынке центральных процессоров и видеокарт сотрудники AMD и Intel прессу давно не баловали, но издание CRN сообщило, что из Intel в AMD перешёл специалист, руководивший созданием в составе процессоров Meteor Lake специального блока для ускорения работы систем искусственного интеллекта.
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