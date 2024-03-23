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В СКР не подтвердили информацию о заминированном трупе в Crocus City

В СКР не подтвердили информацию о заминированном трупе в Crocus City

«Неправда. Не могу такого подтвердить», – заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.В Следственном комитете не подтвердили информацию ТГ-каналов о том, что на трупе одного из погибших в Crocus City Hall якобы было обнаружено взрывное устройство.

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