Время сказочных затей.

Сказка по лесу идёт -Сказку за руку ведёт, Сказка-умница и прелесть, С нами рядышком живет.Зимние сказки - это не только увлекательные новогодние истории, но и волшебство, и чудеса, и интереснейшие игры и приключения.
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