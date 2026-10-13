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Татар-информ

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Что ждет владельцев бультерьеров: Госсовет РТ готовит обращение к Мишустину

Что ждет владельцев бультерьеров: Госсовет РТ готовит обращение к Мишустину

Дополнительные меры защиты людей от нападения собак предложили депутаты Госсовета Татарстана. Они попросят закрепить их в федеральном законодательстве.

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