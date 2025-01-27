Матвиенко: Освобождение Ленинграда от блокады — священный день

Сергей Дмитриев

"Товарищ прокурора" , невесть откуда взявшийся Собчак, решил покрасоваться на общей неприязни к недавнему прошлому и подсуетился с возвращением городу прежнего названия. Он предал участников парада в Москве 7-го ноября 41-го года и тех, "кто командывал ротами, кто умирал на снегу, // кто в Ленинград пробирался болотами,// горло ломая врагу". Парад в Москве в 41 году по впечатлению наравне с оставлением Москвы в 1812-м году. Город возродился после блокады заново и должен бы сохранить блокадное название, как историческую ценность. И теперь имеем раздрай в сознании от несоответствия названий области и областного центра. С этим смирились тамошние топонимы и делают вид, что ничего такого в этом нет.