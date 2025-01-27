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Матвиенко: Освобождение Ленинграда от блокады — священный день

Матвиенко: Освобождение Ленинграда от блокады — священный день

Освобождение Ленинграда от блокады — наш общий священный день. Об этом 27 января заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает «Вместе-РФ».

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Сергей Дмитриев
&quot;Товарищ прокурора&quot; , невесть откуда взявшийся Собчак, решил покрасоваться на общей неприязни к недавнему прошлому и подсуетился с возвращением городу прежнего названия. Он предал участников парада в Москве 7-го ноября 41-го года и тех, &quot;кто командывал ротами, кто умирал на снегу, // кто в Ленинград пробирался болотами,// горло ломая врагу&quot;. Парад в Москве в 41 году по впечатлению наравне с оставлением Москвы в 1812-м году. Город возродился после  блокады заново и должен бы сохранить блокадное название, как историческую ценность. И теперь имеем раздрай в сознании от несоответствия названий области и областного центра. С этим смирились тамошние топонимы и делают вид, что ничего такого в этом нет.
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