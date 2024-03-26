Назван рекордный гонорар, который получит Тим Цзю за бой с американцем Фундорой

Чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) австралийский боксёр с русскими корнями Тимофей Цзю за поединок с американцем Себастьяном Фундорой получит рекордный в истории австралийского спорта гонорар.
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