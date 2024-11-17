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Исследователи раскрыли различия рака языка у молодых и пожилых пациентов

Исследователи раскрыли различия рака языка у молодых и пожилых пациентов

Рак языка у пациентов разных возрастных групп развивается по-разномуУ пациентов разных возрастных групп развитие рака языка проходит по-разному.

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