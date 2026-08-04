Сторож из тебя никакой…

да...был у меня такой случай...чистопородный помёт,все щенки рабочие...кроме одного...как только не пытались поставить его не злобу-ничего не выходило...добряк-это на всю жизнь...автор,только азиатов на руках не носят..во-первых нельзя к рукам приучать,во-вторых-руки оторвутся...в 3 месяца кобелёк весит уже килограмм 15...

Элеонора Коган

Прекрасный рассказ об умном и добром пёсике по имени Гром, добром и ласковом!!! А именно такой друг и нужен был его новой хозяйке!!!И его все любили и новые друзья у него появились. мальчик и девочка!!! И его хозяйка наконец-то была счастлива!!!!