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РЖАКА

187 623 подписчика

Сторож из тебя никакой…

Сторож из тебя никакой…

Заметки о животных — Молодец, молодец, — заулыбался Иван Степанович. — А теперь грызи! Гром осторожно взял перчатку в пасть.

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Комментарии
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Владимир Аверков
да...был у меня такой случай...чистопородный помёт,все щенки рабочие...кроме одного...как только не пытались поставить его не злобу-ничего не выходило...добряк-это на всю жизнь...автор,только азиатов на руках не носят..во-первых нельзя к рукам приучать,во-вторых-руки оторвутся...в 3 месяца кобелёк весит уже килограмм 15...
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1 м.
Павел Федосеенков
Замечательный рассказ!
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1 м.
Элеонора Коган
Прекрасный рассказ об умном и добром пёсике по имени Гром, добром и ласковом!!! А именно такой друг и нужен был его новой хозяйке!!!И его все любили и новые друзья у него появились. мальчик и девочка!!! И его хозяйка наконец-то была счастлива!!!!
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1 м.