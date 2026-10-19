За девять месяцев 2026 года поезда дальнего следования Горьковской железной дороги (ГЖД) перевезли из Кирова в Москву 248,6 тысячи человек.
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