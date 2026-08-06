В Воронежской области отменили угрозу ракетного удара

Воронежской области больше не угрожает ракетный удар. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев. Жителей просят сохранять спокойствие и следить за оперативной информацией от регионального правительства и МЧС.
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