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Воронежские новости

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В Воронежской области отменили угрозу ракетного удара

Воронежской области больше не угрожает ракетный удар. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев. Жителей просят сохранять спокойствие и следить за оперативной информацией от регионального правительства и МЧС.

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