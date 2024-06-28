FromSoftware: виновником проблем с производительностью в ПК-версии Elden Ring: Shadow of the E...

FromSoftware: виновником проблем с производительностью в ПК-версии Elden Ring: Shadow of the Erdtree может быть стороннее ПО для мышкиРезкие «заикания» и неравномерная выдача кадров стали одной из основных претензий пользователей к расширению Shadow of the Erdtree для Elden Ring.
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