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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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FromSoftware: виновником проблем с производительностью в ПК-версии Elden Ring: Shadow of the E...

FromSoftware: виновником проблем с производительностью в ПК-версии Elden Ring: Shadow of the E...

FromSoftware: виновником проблем с производительностью в ПК-версии Elden Ring: Shadow of the Erdtree может быть стороннее ПО для мышкиРезкие «заикания» и неравномерная выдача кадров стали одной из основных претензий пользователей к расширению Shadow of the Erdtree для Elden Ring.

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