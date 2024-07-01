Вслед за мужчинами женщины становятся заложницами киевского режима. На пограничном пункте на украинско-польской границе украинок задерживают и подвергают дополнительной проверке на наличие среди их ближайших родственников уклонистов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии