Посол России в Сербии усомнился в случайности введения санкций против NIS

Посол Боцан-Харченко: санкции против NIS ввели во время протестов не случайно Санкции Соединенных Штатов против Нефтяной индустрии Сербии (NIS) вводятся в период протестов в стране в расчете на рост недовольства граждан.
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