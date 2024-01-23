Главе СК доложат о ходе расследования дела о гибели сбежавшего из дома подростка

16-летнего юношу нашли мёртвым у водохранилища в Ивангороде. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела по факту безвестного исчезновения 16-летнего подростка, тело которого было обнаружено в Ленобласти без видимых признаков насильственной смерти.