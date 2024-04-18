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Закон, порядок, государство

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Наркополицейские провели интеллектуальную игру для студентов Забайкальского края

В рамках операции «Чистое поколение - 2024» сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Забайкальскому краю организовали тематическую игру «Вне зависимости" для студентов ЗабГУ.

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