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«Цены скачут галопом»: Путин рассказал, как тяжело в условиях роста цен россиянам без накоплений

«Цены скачут галопом»: Путин рассказал, как тяжело в условиях роста цен россиянам без накоплений

С начала года цены в России выросли в среднем на 8,34%. Многие уже экономят. Президент России Владимир Путин на форуме «Россия зовет!» заявил, что инфляция особенно тяжело сказывается на менее обеспеченных слоях населения, у которых нет банковских депозитов.

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