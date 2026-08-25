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Татар теле укытучылары укучыларның уңышлары өчен 115 мең сум алачак

Татар теле укытучылары укучыларның уңышлары өчен 115 мең сум алачак

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты туган (татар) теле һәм әдәбияты укытучыларына акчалата бүләкләү тәртибен раслады.

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