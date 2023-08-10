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Экс-хавбек ЦСКА Ефремов перешел в «Текстильщик»

Экс-хавбек ЦСКА Ефремов перешел в «Текстильщик»

Хавбек Дмитрий Ефремов перешел в «Текстильщик» из Второй лиги свободным агентом. Клуб из Иваново подписал с 28-летним игроком контракт на один год.

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