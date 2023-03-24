ДЕЛЯГИН РАСКРЫЛ ПРЕДАТЕЛЬСТВО ЧИНОВНИКОВ: "ОТПУСТИТЕ МЕНЯ В МОЁ ПОМЕСТЬЕ В АВСТРИЮ"

ФОТО: ALEXANDER LEGKY/GLOBALLOOKPRESS Михаил Делягин раскрыл предательство чиновников. По его словам, для большинства представителей отечественного госуправления "солнце по-прежнему восходит на Западе": "Отпустите меня в моё поместье в Австрию".
ФОТО: ALEXANDER LEGKY/GLOBALLOOKPRESS Михаил Делягин раскрыл предательство чиновников. По его словам, для большинства представителей отечественного госуправления "солнце по-прежнему восходит на Западе": "Отпустите меня в моё поместье в Австрию".
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