"Убьет вторичный рынок". Эксперт оценил идею запрета продавать авто без участия владельца

Автоэксперт в беседе с amic.ru отметил, что инициатива повысит нагрузку на ГАИ и снизит мобильность автомобильного рынка Предложение о запрете продажи машин без участия владельца повысит нагрузку на Госавтоинспекцию и может уничтожить рынок вторичных авто, заявил amic.
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