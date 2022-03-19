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А. Бородай: государство «Украина» должно исчезнуть

А. Бородай: государство «Украина» должно исчезнуть

Что будет, если НАТО попытается закрыть небо над Украиной? Поставит ли Кремль пророссийскую власть на Украине после завершения спецоперации? Правда ли, что Киев под патронажем Запада вёл разработки ядерного и биологического оружия?Украинцы и русские - это один народ? Правда ли, что на информационном фронте российская военная операция на Украине терпит поражение? Что делать с "пятой колонной", покинувшей Россию после начала нынешних событий на Украине? Как сильно ударят по российской экономике западные санкции, и как это скажется на жизни рядовых граждан?На вопросы отвечает бывший премьер-министр ДНР, депутат Госдумы РФ Александр Бородай в новом выпуске программы "СЛОВО ЭКСПЕРТА".

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