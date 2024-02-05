Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов утром 5 февраля

Загруженность дорог Московской области составила пять баллов утром 5 февраля. В региональном Минтрансе уточнили, что заторы наблюдаются в сторону Москвы на Варшавском, Каширском, Калужском, Ленинградском, Носовихинском, Пятницком, Можайском, Рублево-Успенском и Щелковском шоссе Движение также затруднено на трассах А-105, М- 1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга», М-8 «Холмогоры» и М-9 «Балтия».