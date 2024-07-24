Что за надпись «Выхода нет» в «Джентльменах удачи». И ещё пара деталей, которые Вы вряд ли замечали

Сцена в театральном туалете, куда Трошкин отправил Хмыря и Косого. На дверях написано "вход": А с другой стороны странное "Выхода нет": Не отсюда ли "Сплин" взяли эти строчки: Можно было бы подумать, что это такая режиссёрская находка, мол, у троицы, по сути, нет иного пути, как вернуться в тюрьму.