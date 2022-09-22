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«Оборонка» в Удмуртии занимает оборону?

«Оборонка» в Удмуртии занимает оборону?

Чего только не случается на огромных просторах России. Так, тревогу депутатов Госдумы, а также местной общественности вызывает ситуация, возникшая на одном из системообразующих предприятий Удмуртии, АО «Сарапульский электрогенераторный завод».

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