«Оборонка» в Удмуртии занимает оборону?

Чего только не случается на огромных просторах России. Так, тревогу депутатов Госдумы, а также местной общественности вызывает ситуация, возникшая на одном из системообразующих предприятий Удмуртии, АО «Сарапульский электрогенераторный завод».
Чего только не случается на огромных просторах России. Так, тревогу депутатов Госдумы, а также местной общественности вызывает ситуация, возникшая на одном из системообразующих предприятий Удмуртии, АО «Сарапульский электрогенераторный завод».
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