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Царьград

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Mash Siberia: Жителя Новосибирска осудили за нападение с шуруповёртом

Mash Siberia: Жителя Новосибирска осудили за нападение с шуруповёртом

В Новосибирске суд приговорил мужчину к 3 годам работ за нападение на женщину с шуруповёртом и удар по лицу полицейскому.

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