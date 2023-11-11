В рейтинге екатеринбургских депутатов, который контролирует Москва, сменился лидер

Депутат гордумы Екатеринбурга, лидер фракции «Единой России» Алексей Вихарев вырвался в лидеры рейтинга, составленного на основе того, как депутаты исполняют поручение федерального партийного руководства.
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