Zombie movie doc 'a thank you to Haiti' says director

Maya Annick Bedward discusses her documentary "Black Zombie," in theaters Friday, which traces zombie fiction to its roots in Haiti and Vodou.
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