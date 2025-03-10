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Царьград

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Откровение Игоря Николаева: чудом спас дочь, которая вывалилась с балкона

Откровение Игоря Николаева: чудом спас дочь, которая вывалилась с балкона

Певец рассказал о необычной привычке Юлии и трагическом случае, связанным с нейИгорь Николаев ошарашил публику своим признанием: он чуть не потерял старшую дочь.

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