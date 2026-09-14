When Calls The Heart's Jack Wagner Was A Villain-Turned-Hero On This Steamy Prime Time Soap

Jack Wagner plays a hero on the Hallmark drama When Calls the Heart, but soap opera fans will remember him as one of TV's most compelling villains.
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