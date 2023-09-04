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Секреты западной "вундервафли", которую русские захватили невредимой, отдадут Китаю

Секреты западной "вундервафли", которую русские захватили невредимой, отдадут Китаю

Совместную разработку крылатой ракеты большой дальности британских и французских специалистов Storm Shadow начали активно использовать уже в текущем году.

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Комментарии
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Ковати
В политике не существует друзей. Только взаимовыгодные временные сотрудничества. Это норма была всегда. А то , что Россия всем помогала и порой безвозмездно, так её щедрость в силе, которая создавала, пусть даже и на время, определённых, временных выгодных союзников.
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