Секреты западной "вундервафли", которую русские захватили невредимой, отдадут Китаю

Ковати

В политике не существует друзей. Только взаимовыгодные временные сотрудничества. Это норма была всегда. А то , что Россия всем помогала и порой безвозмездно, так её щедрость в силе, которая создавала, пусть даже и на время, определённых, временных выгодных союзников.