30 милых, необычных и пугающих находок из секонд-хендов

Чего только не встретишь на благотворительных распродажах и в секонд-хендах: от приятных неожиданностей вроде бижутерии Сваровски до жутких кукол и полной дичи вроде космического ликвидатора инопланетных шаров.
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