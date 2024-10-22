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Блогерский беспредел: на что идут звезды ради популярности

Блогерский беспредел: на что идут звезды ради популярности

Странные откровения, бросание младенцев в снег, драки в прямом эфире, слив интимных видео. На что идут звезды интернета ради популярности? И стоит ли игра свеч? Из-за чего организатор женских марафонов Надин Серовски сбежала из России? За что арестовали блогера Михаила Литвина? И как Валерия Чекалина умудрилась попасть в скандал, не выходя из дома? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

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