Блогерский беспредел: на что идут звезды ради популярности

Странные откровения, бросание младенцев в снег, драки в прямом эфире, слив интимных видео. На что идут звезды интернета ради популярности? И стоит ли игра свеч? Из-за чего организатор женских марафонов Надин Серовски сбежала из России? За что арестовали блогера Михаила Литвина? И как Валерия Чекалина умудрилась попасть в скандал, не выходя из дома? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».