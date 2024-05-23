Как цифровизация меняет экономику компаний Урала

Урал всегда считался вратами в Азию и связывал Россию с остальным миром. Крупнейшие компании предпочитают развивать сотрудничество с зарубежными партнерами именно здесь, благодаря налаженной логистике с перспективой увеличения потоков.
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