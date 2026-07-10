"Не надо ля-ля": Депутат перешёл на мат после слов об участии в СВО. Встал вопрос о мандате

Коллаж Царьграда. Скандал в прямом эфире взорвал Рунет: первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв нецензурно обругал популярного блогера и адвоката Ивана Миронова, который спросил, почему политик не на СВО.