В России предложили обязать работодателей давать полис ДМС всем сотрудникам

Глава АНО «Институт исследования проблем современной политики» Антон Орлов призвал обязать российских работодателей приобретать своим приобретать для своих сотрудникам страховой полис добровольного медицинского страхования (ДМС).
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