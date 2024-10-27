МИД РФ: США во многом ответственны за православный раскол на Украине

Посол по особым поручениям МИД России Геннадий Аскальдович заявил в интервью РИА Новости, что США вместе с Константинопольским патриархатом несут основную ответственность за православный раскол на Украине.
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