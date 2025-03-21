Испанка, история самой страшной эпидемии 20-го века

Гибель сотни миллионов человек всего за 18 месяцев — это ли не сценарий апокалипсиса чистой воды. Испанский грипп, пробудившийся на исходе Первой мировой войны, заразил около 500 миллионов человек и, по разным подсчетам, унес в 10-20 раз больше жизней, чем 4 года кровопролитных сражений.